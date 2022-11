Öffentlicher Dienst: Der Staat sucht quer durch alle Sparten Fachpersonal

Auch im öffentlichen Dienst fehlt der Nachwuchs: in Spitälern, Schulen, Wachzimmern. Warum das so ist und wie versucht wird, gegenzusteuern.

Der öffentliche Dienst ist ein weites Feld: Österreichweit sind rund 780.000 Menschen in Voll- oder Teilzeit bei Bund, Ländern und Gemeinden beschäftigt; in Kindergärten und Schulen, in Krankenhäusern und Pflegeheimen, bei Polizei, Bundesheer oder Justiz, in der Verwaltung. Ein riesiger Apparat, der das Land am Laufen hält - dem aber eine ebenso riesige Pensionierungswelle bevorsteht: Allein im Bundesdienst wird in den kommenden zwölf Jahren fast jeder zweite Beschäftigte in Pension gehen, wie dem Personaljahrbuch zu entnehmen ist. Grund: Die stärksten ...