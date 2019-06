Öffentliches Hearing für NEOS-Kandidaten am Samstag

Bei den NEOS geht der Auswahlprozess für die Nationalratwahl-Kandidaten in die nächste Runde. Interessenten hatten bis 9. Juni Zeit sich zu bewerben, das haben über 150 Personen gemacht. Diese stellen sich nun am Samstag bei einem "Demokratie-Markt" in der Mensa der Wiener Wirtschaftsuniversität einem öffentlichen Hearing.

