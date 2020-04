ÖGB: "Corona-Tausender" für alle, die Land am Laufen halten

Der ÖGB hat 1.000 Euro für all jene gefordert, die das Land während der Krise am Laufen halten und sich damit einem erhöhten Gesundheitsrisiko aussetzen. Der "Corona-Tausender" getaufte Bonus soll aus dem 38 Mrd. umfassenden Hilfspaket der Regierung finanziert werden, wie ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian in einer Aussendung am Dienstag erklärte.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH ÖGB-Präsident Katzian will den Bonus aus dem Hilfspaket finanzieren