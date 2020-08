ÖGB fordert mehr Schutz für Arbeitnehmerrechte

Der ÖGB fordert mehr Schutz für Menschen, die ihre demokratischen Mitbestimmungsrechte im Betrieb in Anspruch nehmen. Der Leitende Sekretär Willi Mernyi und der Vorsitzende der Gewerkschaft vida, Roman Hebenstreit, verwiesen am Dienstag in einer Pressekonferenz auf zahlreiche Beispiele, wo Menschen wegen der geplanten Wahl eines Betriebsrates gekündigt wurden.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Hebenstreit: Mehr Mitsprache für Bedienstete