ÖGB fordert stärkere Aufwertung der Pensionen

Der ÖGB fordert umgehend eine Korrektur bei der Aufwertung der Pensionen. Denn wie die Leitende Sekretärin Ingrid Reischl in einer Aussendung betont, schauen jene, die in den kommenden beiden Jahren in den Ruhestand treten, durch die Finger und haben mit hohen Verlusten zu rechnen. Das kommt daher, dass die Teuerungsanpassung bei der Pensionsaufwertung erst mit Verzögerung ankommt.

BILD: SN/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS Reischl will Teuerungsausgleich