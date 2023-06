ÖGB startet in prominent besetzten Bundeskongress

Der ÖGB startet am Dienstag in seinen nur alle fünf Jahre tagenden Bundeskongress. 367 Delegierte plus Gäste werden sich während der kommenden drei Tage im Wiener Austria Center mit einem neuen Programm befassen und die Spitzengremien wählen. Quasi den inoffiziellen Auftakt bilden ab Vormittag die Fraktionskonferenzen, wobei es sowohl bei Sozialdemokraten als auch Christgewerkschaftern neue Gesichter an der Spitze gibt.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Muchitsch wird FSG-Chef