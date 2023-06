ÖGB will Betriebsratswahl-Behinderung vor Richter bringen

Der ÖGB will die Be- oder Verhinderung von Betriebsratswahlen strafrechtlich ahnden. Wer etwa Arbeitnehmer kündigt, die einen Betriebsrat gründen wollen, soll also nach dem Strafgesetzbuch belangt werden können, fordert die Gewerkschaft in ihrem neuen Programm, das nächste Woche beim ÖGB-Bundeskongress beschlossen werden soll. Weitere Forderung: Unabhängige Gewerkschaften und Kollektivvertragsverhandlungen sollen EU-Beitrittsvoraussetzungen werden.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER ÖGB vor Bundeskongress