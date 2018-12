ÖGB will Regierung weiter "genau auf die Finger schauen"

Der ÖGB wird auch das kommende Jahr forsch angehen. Das machte Präsident Wolfgang Katzian am Donnerstag bei einer Pressekonferenz klar. Was den Themen-Komplex Mindestsicherung/Notstandshilfe angeht, will man der Regierung "genau auf die Finger schauen". Eine Streichung von Begünstigungen für die Arbeitnehmer im Zuge der Steuerreform wäre für Katzian eine "klassische Kriegserklärung".

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Laut Katzian werde der ÖGB 2019 seinen kantigen Kurs fortsetzen