ÖH-Erlebnisse in der Pandemie

Studenten gehen nach turbulentem Uni-Jahr zur Wahl. Mehr denn je bleiben wohl daheim.

Vom 18. bis 20. Mai finden bundesweite Wahlen statt. Die einzigen des Jahres 2021, wie man - trotz der heftigen Querelen in der Bundesregierung - hoffen darf. In der Bundesvertretung der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) hat es mitten in der Pandemie viel heftiger gekracht. Die Bundeskoalition in der ÖH hat es aufgrund der Uneinigkeit der linken Mehrheit von Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS), Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ) und Fachschaftslisten im vergangenen Sommer zur Halbzeit der vorgesehenen Periode zerrissen.

Dies ...