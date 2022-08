ÖH fordert wegen Teuerung mehr Geld für Studierende und Unis

Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) hat am Montag wegen der aktuellen Teuerung an die Regierung appelliert, mehr Geld für Studierende und Hochschulen in die Hand zu nehmen. Ohne Hilfsmaßnahmen werde die Inflation dazu führen, dass zahllose Studierende ihr Studium aufgeben müssen, "einfach weil sie es sich nicht mehr leisten können", warnte die ÖH-Spitze am Montag. Gleichzeitig müsse verhindert werden, dass Unis nicht mehr heizen können oder gar schließen müssen.

SN/APA/HANS PUNZ Auch bei den Unis steigen teuerungsbedingt die Kosten