ÖH wählt neuen Vorsitz

Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) wählt am Freitag (23. Juni) einen neuen Vorsitz. Derzeit steht eine Koalition aus Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ), Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS) und Fachschaftslisten (FLÖ) an der Spitze - das könnte sich aber teilweise ändern. Zwar sollen Rot und Grün weiter in der Exekutive vertreten sein, dritte Fraktion dürfte aber der Kommunistische StudentInnenverband - Linke Liste (KSV LiLi) werden.

BILD: SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Freude bei VSStÖ-Spitzenkandidatin Nina Mathis über Wahlerfolg