Österreich am Pranger?

In der Regierung herrscht Aufregung, weil Experten des UN-Menschenrechtsrates Österreich besuchen und sich die Situation bei Abschiebungen ansehen wollen. In Expertenkreisen sieht man die Sache nicht so tragisch.

Das entscheidende Wort fiel in Minute zehn der Rede von UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet: "Austria." Die Hohe Vertreterin der Vereinten Nationen und frühere chilenische Präsidentin kündigte am Montag in Genf an, dass neben Ländern wie Italien, Deutschland oder Venezuela auch Österreich einen Besuch von UN-Experten bekommt, die sich den menschenrechtlichen Umgang mit Flüchtlingen und Migranten ansehen wollen.