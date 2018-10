Wer sexuell belästigt wird, kriegt auch noch vom Richter eine auf den Deckel.

Ein Mann, der eine Frau mit Serien-SMS unter Druck setzte, wurde vom Vorwurf der Nötigung freigesprochen. Eine Frau, die sich gegen sexistische Hassmails eines Mannes wehrte, wurde wegen übler Nachrede verurteilt. Das ist Österreich am Tag nach dem Frauenvolksbegehren.

Wobei vor allem der zweitgenannte Urteilsspruch, jener gegen Sigrid Maurer, stutzig macht. Die frühere Grün-Mandatarin hatte vom Computer eines Ladeninhabers, dessen Geschäft sie auf dem Weg zur Arbeit passierte, Botschaften erhalten, in denen die Worte "Schwanz" und "dreckige kleine Bitch" eine zentrale Rolle spielten. Maurer setzte sich zur Wehr, in dem sie Botschaften und Namen des PC-Inhabers outete. Der PC-Inhaber bestritt die Autorschaft, ging zu Gericht und erwirkte eine Verurteilung der Ex-Politikerin. Und das, obwohl der Richter bekundete, dass er "dem klagenden Geschäftsmann so gut wie nichts glauben" würde. Fazit: Wer sexuell belästigt wird, kriegt auch noch vom Richter eine auf den Deckel. Wer hingegen dem Richter die glatte Unwahrheit sagt, kriegt das erwünschte Urteil. Hier läuft etwas fundamental falsch.