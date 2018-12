Österreich bei EU-Begeisterung an fünftletzter Stelle

Im scheidenden EU-Ratsvorsitzland Österreich steht die Europäische Union einer aktuellen Eurobarometer-Umfrage nicht besonders hoch im Kurs. Während 62 Prozent der Unionsbürger die EU-Mitgliedschaft als "gute Sache" einschätzen, sind es in Österreich nur 48 Prozent. Das ist ex aequo mit dem Austrittsland Großbritannien der fünftletzte Platz in der EU-28.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Die Begeisterung hält sich in Grenzen