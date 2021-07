Österreich beim Vertrauen in Justiz weiter EU-Spitze

Das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Unabhängigkeit der Justiz im EU-Vergleich ist nach wie vor nirgends höher als in Österreich. 83 Prozent haben ein "sehr gutes" oder "ziemlich gutes" Bild von der Unabhängigkeit der Gerichte und Richter, wie aus dem von der EU-Kommission am Donnerstag veröffentlichten "Justizbarometer" hervorgeht. Zwar hat Österreich um etwa drei Prozentpunkte im Vergleich zu 2020 abgebaut, liegt aber im EU-Ranking immer noch knapp vor Finnland.

Österreicher vertrauen ihrer "Justizia"