Österreich-Chef der Staatsverweigerer-Gruppe GCLC in Haft

Bei den am Montag in einer österreichweiten Aktion festgenommenen mutmaßlichen Staatsverweigerer handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft Graz um die Führungspersönlichkeiten der Vereinigung Global Common Law Court (GCLC). Unter den vier Verdächtigen befindet sich auch der Österreich-Chef der Gruppe, hieß es am Mittwoch auf APA-Anfrage.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Verdächtige werden in Strafanstalt Graz-Jakomini untergebracht