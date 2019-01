Wackelt die medizinische Versorgung in Österreich? Im Nationalrat wird heute eine hitzige Debatte zum drohenden Ärztemangel erwartet. Die fünf wichtigste Punkte zu dem Thema im Überblick.

Wo liegt das Problem?

Österreich droht ein Ärztemangel - und zwar bei den Hausärzten. Tatsächlich steigt zwar die Zahl der Wahlärzte seit Jahren kontinuierlich, die Zahl der Kassenärzte stagniert jedoch. Das bedeutet, dass immer mehr Patienten bei Ärzten ohne Kassenvertrag ihre Behandlung zuerst selbst bezahlen müssen und dann einen Teil von der Kasse zurückbekommen. Während es früher mehr Kassen- als Wahlärzte gab, hat sich dieses Verhältnis vor rund zehn Jahren gedreht und die Schere geht seither immer weiter auf. Mit Stand Dezember 2018 arbeiteten in Österreich nach jüngsten Daten der Ärztekammer 7.099 Ärzte mit einem Vertrag einer Gebietskrankenkasse.

SN/apa Vor allem bei den Hausärzten verschärft sich die Lage zunehmend.

Dazu kamen 1.089 Mediziner mit einem Vertrag kleinerer Kassen oder Krankenfürsorgeanstalten (KFA). Im Jahr 2000 waren es 6.951 GKK-Vertragsärzte und 1.252 Ärzte mit kleinen Kassen. Auf der anderen Seite hat sich hingegen die Zahl der Wahlärzte von 4.768 auf 10.099 mehr als verdoppelt, wobei mehr als 7.000 davon Fachärzte sind.

Dazu kommt, dass mit Stand Ende 2018 österreichweit 129 Kassenstellen unbesetzt waren - 68 Allgemeinmediziner und 61 Fachärzte. Die größte Zahl an offenen Stellen gibt es bei Allgemeinmedizinern in Oberösterreich mit 16 sowie in Niederösterreich und der Steiermark mit jeweils 14, bei den Fachärzten klafft in Wien mit 24 offenen Stellen das größte Loch.







Wird das Problem in Zukunft verschärfen?

Verschärft wird die Situation durch die Altersstruktur der heimischen Ärzte. Nach einer Auswertung der Altersstatistik werden in den nächsten zehn Jahren 48 Prozent aller niedergelassenen Ärzte und 55 Prozent aller Ärzte mit einem Gebietskrankenkassen-Vertrag das Pensionsalter erreichen. Bei den Fachärzten mit GKK-Vertrag werden sogar 60 Prozent in zehn Jahren in Pension gehen - von den heute 239 praktizierenden Orthopäden sind es 64 Prozent, von den 394 Frauenärzten 65 Prozent, von den 166 Urologen 58 Prozent und von den 390 Fachärzten für Innere Medizin 61 Prozent. Unter den Wahlärzten erreichen in den nächsten zehn Jahren fast 42 Prozent das Pensionsalter. Über das gesetzliche Pensionsalter von 70 Jahren hinaus arbeiten derzeit rund 120 Kassenärzte noch.

Was fordert die Ärztekammer?

Als Ausweg fordert die Ärztekammer österreichweit 1.000 zusätzliche Ärzte und vor allem bessere Arbeitsbedingungen für die Mediziner. 2017 gab es zwar an den öffentlichen Universitäten 1.665 Medizin-Absolventen, aber nur rund 40 Prozent davon werden in Österreich als Ärzte arbeiten. Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres fordert auch eine neue Honorierung für die Hausärzte.

Der Ärztekammer-Vizepräsident Johannes Steinhart betonte, dass sich die Situation rapide verschärfe und auch für die Patienten schon fühlbar werde, etwa wenn Kassenstellen nicht mehr nachbesetzt werden können. Kritik übte der Obmann der niedergelassenen Ärzte an Politikern, die das Problem leugnen und nur von einem Verteilungsproblem der Ärzte sprechen. Dass die OECD in Österreich die zweithöchste Ärztedichte nach Griechenland errechnet hat, führt Steinhart auf unterschiedliche Meldesysteme zurück. Er drängt jedenfalls auf rasche Maßnahmen und fordert dringend die Einberufung eines politischen Gipfels zur Behebung des Ärztemangels. Nötig wären nach Ansicht Steinharts nicht nur eine bessere Bezahlung sondern vor allem bessere Arbeitsbedingungen. Er verwies darauf, dass es etwa in Deutschland einen Masterplan zur Erhöhung der Zahl der Medizinstudenten geben. Andere Möglichkeiten wären Stipendien für Landärzte oder von Spitälern, wenn Absolventen eine Zeit lang dort arbeiten. Manche ländliche Regionen locken Ärzte auch mit verschiedenen Zusatzleistungen. Einer Verkürzung des Medizinstudiums kann Steinhart nicht viel abgewinnen. Wohl kann er sich aber eine Anhebung des Pensionsalters, das derzeit bei 70 Jahren für Kassenärzte liegt, als kurzfristige Maßnahme vorstellen.



Wie viele Ärzte gibt es in Österreich im EU-Vergleich?

Trotzdem schneidet Österreich in internationalen Vergleichen bei der Zahl der Ärzte sehr gut ab. Nach Angaben der OECD kommt Österreich mit 5,05 Ärzten auf 1.000 Einwohner auf die zweithöchste Ärztedichte Europas nach Griechenland. Die Ärztekammer verweist allerdings darauf, dass Österreich auch Ärzte in Ausbildung miteinberechnet. Rechne man die Turnusärzte heraus und vergleiche die Anzahl der Ärzte mit eingetragener Berufsbefugnis zur selbstständigen Berufsausübung, liege Österreich mit 4,32 Ärzten auf 1.000 Einwohner nur noch auf Platz 13.

Laut Eurostat-Zahlen hat Österreich nach Portugal und Irland die drittmeisten Hausärzte pro Kopf in der EU, nämlich 159 pro 100.000 Einwohner. Aber auch hier relativiert die Ärztekammer - erfasst würden hier nicht nur die Hausärzte, sondern sämtliche Allgemeinmediziner, also auch Angestellte oder Schulärzte. Zähle man nur die Hausärzte, komme man auf 76,3 pro 100.000 Einwohner, einen Kassenvertrag hätten nur 42,7 Prozent.

Und was macht die Politik?

Die SPÖ hat aufgrund des Themas einen dringliche Antrag im Nationalrat an Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) gestellt. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, selbst ehemalige Gesundheitsministerin, fordert die Regierung auf, umgehend Maßnahmen zur Attraktivierung des Arztberufs einzuleiten und den Primärversorgungsbereich weiter auszubauen. Die SPÖ betont, dass die Lunte von beiden Seiten brenne. Denn es werde auch die österreichische Bevölkerung immer älter. 2020 würden mehr als 500.000 Menschen in Österreich 80 Jahre oder älter sein - damit einhergehend oftmals auch chronisch krank, multimorbid, pflegebedürftig oder demenziell erkrankt.

SN/APA/BARBARA GINDL SPÖ-Chefin und ehemalige Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner.



Der amtierenden Gesundheitsministerin wird nun von Rendi-Wagner vorgeworfen, diese ohnehin schwierige Situation zu verschärfen. Sie zerstöre nämlich funktionierende Strukturen in der Sozialversicherung und mache durch schlechtere Arbeitszeitregelungen den Beruf des Arztes unattraktiv. Die SPÖ will nun von der Sozialministerin einen neuen Anlauf. Hartinger müsse dafür Sorge tragen, alle Verantwortlichen an einen Tisch zu holen, um Maßnahmen zu entwickeln, die dem "drohenden ÄrztInnenmangel im Sachleistungssystem entgegenzuwirken".



ÖVP und FPÖ werfen der SPÖ wiederum vor, dass sie lange Jahre ind er Frage versagt hätten. Die Klubobmänner der Regierungsparteien August Wöginger und Walter Rosenkranz wollen daher eine Rechnungshofprüfung des Gesundheitsressorts über die letzten zehn Jahre beantragen. "Es ist unglaublich, dass die SPÖ in der Gesundheitspolitik Verantwortung von sich schieben will", so Wöginger. In den vergangenen zehn Jahren habe es ausschließlich SPÖ-Minister gegeben, unter ihnen auch die nunmehrige Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner. "Die RH-Prüfung soll aufzeigen, wer zehn Jahre lang nichts getan hat." Die ÖVP war zwar mit den Roten in einer Regierung, räumte er ein: "Es gibt aber schon eine Hauptverantwortung."

Rosenkranz monierte, dass die "Untätigkeit" der SPÖ-Ressortchefs erst zur drohenden Versorgungslücke bei den Hausärzten geführt habe. Die SPÖ habe Probleme jahrelang negiert und es verabsäumt, darauf zu reagieren. Die jetzige Regierung habe bereits erste Maßnahmen zur Problemlösung gesetzt, so der FPÖ-Klubchef.



Die Debatte im Nationalrat sehen Sie ab 13.15 im Livestream.