Österreich feiert Republiksjubiläum mit Staatsakt

Das offizielle Österreich wird den 100. Jahrestag der Errichtung der Republik mit einem Staatsakt feiern. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) laden dazu am Vormittag des 12. November in die Wiener Staatsoper ein. Die Autorin Maja Haderlap hält die Festrede.

"Wir leben heute in Österreich in Frieden und Freiheit, haben einen funktionierenden Sozialstaat, eine starke, stabile Wirtschaft und ein hohes Bildungsniveau. Diese Erfolgsgeschichte - den 100. Jahrestag der Errichtung der Republik - feiern wir am 12. November", betonte Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Dienstag.

Das offizielle Österreich wird laut Präsidentschaftskanzlei durch die Bundesregierung, die Landeshauptleute, die Mitglieder des Nationalrats und Bundesrats sowie die Mitglieder des Europäischen Parlaments, Vertreter der Höchstgerichte, Volksanwälte, die Rechnungshofpräsidentin, die gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie die in Österreich anerkannten Volksgruppen repräsentiert sein. Eingeladen ist auch das in Österreich akkreditierte diplomatische Corps sowie Persönlichkeiten der Sozialpartnerschaft, aus Kunst, Wissenschaft, Wirtschaft und Sport.

Außerdem werden Gäste aus allen Bundesländern erwartet, die einen Querschnitt der Bevölkerung unseres Landes bilden, hieß es aus der Präsidentschaftskanzlei. Besondere Gäste des Staatsaktes sind Holocaust-Überlebende und Schüler aus ganz Österreich. Die Wiener Philharmoniker und Sängerinnen und Sänger der Staatsoper sorgen für das musikalische Programm. Während des Festaktes werden historische Bildaufnahmen von der Gründung der Republik bis in die Gegenwart gezeigt sowie ein Video, in dem junge Bürger ihre Vorstellungen für die Zukunft Österreichs präsentieren. Der Staatsakt wird live vom ORF übertragen.

Quelle: APA