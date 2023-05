Österreich für EU planlos bei Abkoppelung von Russland-Gas

Österreich hat nach Ansicht der EU-Kommission keinen "klar definierten kurzfristigen" Plan zur vollständigen Abkoppelung von russischen Gasimporten. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine habe die Anfälligkeit der Energieversorgungssicherheit des Landes offengelegt, erklärte die Brüsseler Behörde in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht zum Europäischen Semester. Österreich konnte seine Abhängigkeit zwar verringern, liege aber noch immer weit über dem EU-Durchschnitt.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/MANFRED FESL Anfälligkeit der heimischen Energieversorgungssicherheit offengelegt