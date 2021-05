Österreich hat jetzt eine Islam-Landkarte

623 Moscheen und Kulturvereine sind darin verzeichnet. Etliche davon verfolgen gefährliche Ideologien. Die Reaktionen sind geteilt.

Es sei eine umfangreiche Analyse der muslimischen Vielfalt in Österreich, betonte Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) am Donnerstag bei der Präsentation der ersten Forschungsergebnisse der "Dokumentationsstelle Politischer Islam". Diese Ergebnisse ließen die Wissenschafter in eine Islam-Landkarte einfließen, die unmittelbar nach der Vorstellung online geschaltet wurde und unter www.islam-landkarte.at abrufbar ist. Sie umfasst 623 Standorte von Moscheen und Kulturvereinen.

Klickt man auf die blauen Markierungen, öffnet sich ein Fenster mit Informationen über die jeweilige Institution. So erfährt man etwa über den "Türkisch Österreichischen Demokratischen Kulturverein" in der Bergerbräuhofstraße in Salzburg nicht nur, dass er 1992 gegründet wurde und aktuell 100 Mitglieder zählt. Der Verein gehört zur Avusturya Türk Federasyon (ATF). Diese hat ihre Wurzeln in der Ülkücü-Bewegung und "vertritt einen Nationalismus, in dessen Mittelpunkt die Überlegenheit der türkischen Rasse steht. Daran knüpfen sich antisemitische Verschwörungstheorien", heißt es in der Beschreibung. Die Anhänger der Bewegung sind auch unter Bezeichnung "Graue Wölfe" bekannt. "Wir wollen Transparenz schaffen in den Hinterhofmoscheen, die unter dem Deckmantel der Religion Ideologien verbreiten, die wir in Österreich nicht wollen", betonte Raab. Ziel der Islam-Landkarte sei es "Stärken und Schwächen sichtbar zu machen", erklärte Ednan Aslan von der Universität Wien. Es sei "keine Landkarte des Islamismus". Aber es gelte, auf gefährliche Tendenzen aufmerksam zu machen, um Radikalisierung zu verhindern.

Ein Teil der Arbeit der Dokumentationsstelle befasse sich mit der Beobachtung von Kommentaren in den Sozialen Medien. Man sucht aber auch den Kontakt zu den Vereinen: "Es gab ein erstes Austauschgespräch", versicherte Lisa Fellhofer, die Leiterin der Dokumentationsstelle im SN-Gespräch. Die Reaktionen waren geteilt. Vom Koalitionspartner kam scharfe Kritik: "Dieses Projekt ist das Gegenteil davon, wie Integrationspolitik und Dialog auf Augenhöhe aussehen sollten", sagte Faika El-Nagashi, Integrationssprecherin der Grünen. Die Stigmatisierung der muslimischen Communities durch diese Liste sei "massiv". Sicherheitssprecher Georg Bürstmayr: "Wir sind über dieses Projekt irritiert und halten es für kontraproduktiv."

Die FPÖ sah sich hingegen durch die Landkarte in ihren Warnungen vor den Gefahren der "überschießenden und zum überwiegenden Teil illegal stattfindenden Migration aus dem islamischen Kulturkreis" bestätigt.

Begrüßt wurde die Überblickskarte auch von ÖVP-Integrationssprecher Ernst Gödl. Anhand dieser sollen nun auch problematische Netzwerke und Vereine aufgezeigt werden. Die Ereignisse im letzten Jahr hätten gezeigt, wie notwendig der Kampf gegen die gefährliche Ideologie des politischen Islam für unsere Gesellschaft in Österreich ist, so der VP-Mandatar.

Ein gefährliches Beispiel für den Generalverdacht gegen Muslime ortete hingegen die Muslimische Jugend Österreich (MJÖ) darin. Die sogenannte "Islamlandkarte" stellt einen weiteren, gefährlichen Tiefpunkt dar, findet MJÖ-Vorsitzender Adis Serifovic. Unter dem Deckmantel von Transparenz und Dialogbereitschaft werden islamische Organisationen und Einrichtungen einem massiven Sicherheitsrisiko ausgesetzt, so die Argumentation. Zudem kritisierte Serifovic die Arbeit der Dokumentationsstelle als "sehr intransparent".