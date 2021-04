Österreich hat Wiederaufbau-Projekte eingereicht

Nach Angaben von EU-Budgetkommissar Johannes Hahn hat Österreich am Dienstag seinen Reformplan für den Corona-Wiederaufbauplan eingereicht. Der 600-Seiten umfassende Plan sei "sehr detailliert", gab Hahn am Mittwoch in Brüssel bekannt. Eine Beurteilung werde dauern, aber die ersten Reaktionen wären "sehr positiv gewesen".

SN/APA/POOL/ARIS OIKONOMOU Hahn bestätigt Österreichs Antrag