Österreich impft ab 27. Dezember

Für diesen Tag hat Kommissionspräsidentin von der Leyen den Impfstart in der EU angekündigt.

Gleichzeitig mit dem EU-weiten Start der Coronaimpfung wird auch Österreich damit beginnen. Das bestätigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Donnerstag: "Je früher wir in der EU zu impfen beginnen, desto besser."

Zuvor hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mitgeteilt, dass in der EU ab dem 27. Dezember geimpft werde - wobei nicht alle 27 Staaten am selben Tag beginnen, sondern sich der Auftakt über drei Tage erstreckt. Konkret schrieb sie: "Am 27., 28. und 29. Dezember werden die ...