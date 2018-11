Das Republiksjubiläum ist vorbei. Und wie geht es jetzt weiter?

Anlässlich des Republiksjubiläums hat das ganze Land ausführlich zurückgeblickt. Die SN haben den Blick in die andere Richtung gerichtet und stellen die Frage: Wie wird Österreich in hundert Jahren aussehen? Drei Experten geben Auskunft.

Menschen

und Arbeitswelt



"In den nächsten hundert Jahren wird die Bevölkerung Österreichs bunter, wohlhabender und zugleich älter werden", sagt der Demograf Wolfgang Lutz. Bei moderater Zuwanderung, vorwiegend aus anderen europäischen Ländern, werde die österreichische Bevölkerung auf rund zehn Millionen wachsen - "bei einer Weltbevölkerung von zehn Milliarden sind das ziemlich genau 1,0 Promille", rechnet Lutz vor. Und welche Auswirkungen wird das auf unser Land haben? "Je nachdem, wie viel wir in lebenslanges Lernen und in Wissenschaft investieren, können wir auch als kleines Land in einer zunehmend globalisierten Welt sehr erfolgreich sein", betont der Demograf. Die Lebenserwartung werde weiter steigen, vermutlich jedes Jahr um weitere zwei bis drei Monate. "Aber wir brauchen uns vor dem Altern nicht zu fürchten. Wir werden auch länger gesund leben und wenn wir uns die geistige Flexibilität bis ins höhere Alter erhalten, dann kann das Altern auch richtig Spaß machen, und wir werden natürlich auch von immer besserer Medizin und auch psychischen Unterstützungsmöglichkeiten profitieren", ist Lutz überzeugt. "Und wenn wir interessante Berufe haben, dann werden wir auch gern länger arbeiten."