Österreich startet am Mittwoch Evakuierung aus Israel

Mit der Transportmaschine Hercules des Bundesheeres sollen Österreicher ausgeflogen werden. Wie der Plan der Evakuierungsmission aussieht und was Betroffene beachten sollten.

Um Punkt 10.30 Uhr sollen sich am Mittwoch die vier Propeller einer österreichischen C-130-Hercules-Militärmaschine in Bewegung setzen, um Österreicher aus dem von der islamistischen Terrorgruppe Hamas attackierten Israel in Sicherheit zu bringen.

Der Plan der Evakuierungsmission sieht laut Bundesheer folgendermaßen aus: Vom Stützpunkt in Linz-Hörsching wird das Militärflugzeug nach Zypern überstellt, um von dort aus Evakuierungsflüge aus Israel durchzuführen. Österreicherinnen und Österreicher, die Israel verlassen wollen, sollen dann mit Zivilmaschinen von Zypern aus nach Wien-Schwechat weiterreisen können. Das Angebot an Linienflügen von Paphos auf Zypern Richtung Österreich soll derzeit verstärkt werden.

Rund 200 Österreicherinnen und Österreicher warten in Israel auf die Ausreise

Die Hercules-Transportflugzeuge des Bundesheeres kommen immer wieder zum Einsatz, wenn es darum geht, Österreicher in oder aus Krisenherden zu bringen. So werden sie für Truppentransporte zu den Auslandsmissionen des Bundesheeres eingesetzt oder für Heimholaktionen von Zivilisten, wie 2006 im Fall des Libanon-Krieges. Insgesamt haben 92 Passagiere in einer Hercules-Maschine Platz.

Mit an Bord sind bei der nun anlaufenden Evakuierungsmission laut Bundesheersprecher Michael Bauer auch Elitesoldaten des Jagdkommandos und Heerespsychologen, somit hätten bis zu 80 Zivilisten in dem Flugzeug Platz. Laut dem Außenministerium warten derzeit noch immer rund 200 Österreicherinnen und Österreicher in Israel auf die Ausreise. Grund für die Evakuierungsmission des Bundesheeres sind die Unsicherheiten im internationalen Flugbetrieb bei der Ausreise aus Israel. Die AUA und die Lufthansa haben bis kommenden Samstag ihre Linienflüge aus Tel Aviv aufgrund der unsicheren Lage ausgesetzt. Trotz der angekündigten Evakuierungsflüge bittet das österreichische Außenministerium, weiterhin auch kommerzielle Flüge zu nutzen und bestehende Flugbuchungen wahrzunehmen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner hatte am Dienstag im Vorfeld der Mission angekündigt, dass die Rückholaktion vorerst für fünf Tage geplant sei.