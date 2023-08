Österreich spendete 98 Millionen Euro für die Ukraine

Von einem Einsatz, den es so "noch nie gegeben" habe, hat am Mittwoch in Wien Rot-Kreuz-Generalsekretär Michael Opriesnig über die Hilfsaktion "Nachbar in Not - Hilfe für die Ukraine" gesprochen: Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 haben die Österreicherinnen und Österreicher 56 Mio. Euro gespendet. Da die Bundesregierung bis Ostern 2022 alle Spenden mit Mitteln aus dem Auslandskatastrophenfonds verdoppelte, ergibt sich eine Summe von 98 Mio. Euro.

BILD: SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Bilanz von Nachbar in Not mit Opriesnig (links) und Knapp (rechts)