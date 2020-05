Österreich und EU halten an Klimazielen fest

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hält ebenso wie die EU-Kommission an den Zielen für Klimaneutralität fest. Es könne "nicht sein, dass wir grundsätzlich den Fahrplan und grundsätzlich die Ziele in Frage stellen. Das wäre auch in einer Krise fahrlässig", sagte Gewessler am Dienstag in einer Online-Diskussion der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE).

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Umweltministerin Gewessler hält am Klima-Fahrplan fest