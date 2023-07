Österreich und Schweiz treten "Sky Shield" bei

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) wird am Freitag in Bern eine Absichtserklärung zum Beitritt Österreichs zum Luftverteidigungssystem "European Sky Shield Initiative" unterzeichnen. Anwesend sein werden dabei auch ihr deutscher Amtskollege Boris Pistorius und die Schweizer Verteidigungsministerin Viola Amherd, denn auch die Schweiz wird am Freitag dem von Deutschland initiierten Schutzschirm beitreten. Beide Länder sehen dadurch keinen Bruch ihrer Neutralität.

BILD: SN/APA/AFP/GENYA SAVILOV Unterzeichnung der Teilnahme am Verteidigungssystem durch Tanner