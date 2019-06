Österreich wählt wohl am 29. September

Österreich wählt voraussichtlich am 29. September einen neuen Nationalrat. Im Verfassungsausschuss wurde am Dienstag der Neuwahlantrag und damit die vorzeitige Beendigung der Legislaturperiode beschlossen, aber noch kein Neuwahl-Termin. Festgelegt wurde aber mit SPÖ- und FPÖ-Stimmen, dass der Neuwahlantrag erst am 3. Juli in Kraft tritt, womit der 29.9. der wohl einzig mögliche Wahltermin ist.

SN/APA/BARBARA GINDL Neuwahlantrag tritt erst per 3. Juli in Kraft