Österreich will mehr Oligarchen sanktionieren

Die Bundesregierung spricht sich dafür aus, die EU-Liste der sanktionierten Oligarchen auszuweiten. "Bereits jetzt sind mehr als 800 Personen von den EU-Sanktionen erfasst", teilte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch in einer Aussendung mit. Österreich trete dafür ein, "weitere Personen aus dem Umfeld des russischen Präsidenten (Wladimir Putin, Anm.) auf diese Sanktionsliste zu setzen". Auf die Liste dürfte auch Oleg Deripaska kommen, hieß es in EU-Ratskreisen.

SN/APA/AFP/OLGA MALTSEVA EU-Sanktionen gegen Olegarchen Deripaska rücken näher