Österreich will nach Ukraine-Schock aufrüsten

Schwere Mängel vor allem in der Luftabwehr: Alle Parteien wollen ein höheres Verteidigungsbudget.

Wenn selbst der langjährige SPÖ-Kanzler Franz Vranitzky im Fernsehen sagt, dass in der Vergangenheit zu viel in den Sozialstaat und zu wenig in die militärische Sicherheit investiert worden ist, dann zeigt das: Der Schock des Ukraine-Kriegs hat auch in Österreich zu einem Umdenken geführt.

Deutschland hat bereits ein 100-Milliarden-Euro-Paket zur Aufrüstung der maroden Bundeswehr angekündigt. Einen ähnlichen Schritt plant nun Österreich. Der Nationale Sicherheitsrat hat einstimmig eine "Wiederbelebung" der Umfassenden Landesverteidigung beschlossen und sich zu einer glaubwürdigen militärischen ...