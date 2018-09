Österreicher bezweifeln Problemlösungskompetenz der Parteien

Fast zwei Fünftel der Österreich trauen keiner der heimischen Parteien wirklich zu, Probleme zu lösen. Am ehesten kommen dafür noch die türkise Bundes-ÖVP infrage, sagten 27 Prozent. Der SPÖ wird mit 19 Prozent eine höhere Lösungskompetenz zugesprochen als der FPÖ (14 Prozent). Null Vertrauen besteht in dieser Frage in die Liste Pilz, so das Ergebnis einer am Freitag veröffentlichten IMAS-Studie.

Die ÖVP kann laut Umfrage am ehesten Probleme lösen