Österreichs enge Bande zu Israel und welche Rolle der Kanzler dabei spielt

Der Wien-Besuch des israelischen Präsidenten Rivlin bezeugt gutes Einvernehmen - es besteht nicht erst, seit Israel als "Impfweltmeister" gefeiert wird. Welche Rolle der Kanzler dabei spielt.

Rege Reisediplomatie zwischen Israel und Österreich: Anfang März hatte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gemeinsam mit seiner dänischen Amtskollegin Mette Frederiksen den israelischen Premier Benjamin Netanjahu besucht, zwei Wochen später stattete der israelische Präsident Reuven Rivlin am Mittwoch einen Besuch in Wien ab, wo er mit Kurz ebenso zusammentraf wie mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Neben dem obligatorischen Gedenken an die Opfer der Shoah stand wieder ein Thema im Zentrum der Gespräche: die erfolgreiche israelische Impfkampagne.

