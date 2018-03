Österreichs Waffenexport wird neu organisiert

Wer Rüstungsgüter produziert, muss eine Bewilligung einholen, damit er sie ausführen darf. Die Regierung will das Verfahren reformieren. Der Plan stößt auf Skepsis.

Was genau die Regierung vorhat, ist noch unklar. Klar ist nur, dass die Bewilligung von Rüstungsexporten für österreichische Firmen neu organisiert werden soll. Die SPÖ hat diesbezüglich eine Anfrage an den Innenminister gestellt und als Antwort den Passus des Regierungsprogramms übermittelt bekommen, in dem genau dies angekündigt wird. "… im Bereich Landesverteidigung ist die Schaffung einer Behörde für die Anwendung des Kriegsmaterialausfuhrgesetzes und Außenwirtschaftsgesetzes vorgesehen."