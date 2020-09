Österreichs Zahlungen für UNHCR 2020 gestiegen

Nach einem Einbruch in den vergangenen beiden Jahren steigen die Zahlungen Österreichs an das UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) aktuell wieder an. Mit rund 5,82 Millionen Euro (6,9 Mio. US-Dollar) lag der Betrag 2020 bereits Mitte September über den Gesamtjahressummen von 2018 (3,6 Mio. US-Dollar) und 2019 (knapp 4 Mio. US-Dollar), wie aus der UNHCR-Statistik hervorgeht.

SN/APA (AFP)/LUIS ACOSTA Für das UNHCR gibt es immer viel zu tun