ÖVP-Abgeordnetenkonferenz am Wolfgangsee

Ein Jahr vor der nächsten Nationalratswahl mobilisiert die ÖVP ihre Funktionäre im großen Stil: Bei einer Abgeordnetenkonferenz am Wolfgangsee sind für Mitte kommender Woche alle Mandatare des Nationalrats, des Bundesrats, der Landtage sowie des Europaparlaments eingeladen. Bei der zweitägigen Veranstaltung werden zudem auch die türkisen Regierungsmitglieder samt Bundeskanzler Karl Nehammer anwesend sein.

Bereits einmal fand eine Abgeordnetenkonferenz statt, 2019 in Bad Ischl. Diesmal geht sie an den beiden letzten Maitagen in St. Wolfgang im Salzkammergut über die Bühne. Insgesamt 230 Mandatare werden laut ÖVP erwartet. Ziel sei es, das "Zukunftsprogramm 2030", das Parteichef Nehammer bei seiner Rede im März vorgestellt hat, weiter auszuarbeiten, kündigte ÖVP-Klubobmann August Wöginger auf APA-Anfrage an.

In Arbeitskreisen werden die Mandatare die ÖVP-Positionen zu den Bereichen "Arbeitswelt und Wirtschaftsraum", "Gesellschaft, Sicherheit und Europa", "Jung und Alt", "Stadt und Land" und "Umwelt, Energie und Innovation" diskutieren. "Vom Thema 'Leistung muss sich lohnen' über das 'Wohnen' bis hin zur 'Sicherheit unseres Landes' wollen wir die ÖVP-Positionen schärfen, kündigt Wöginger an. Die Mitarbeit aller Mandatare sei besonders wichtig und bilde die Breite der Volkspartei in Österreich ab.

Die zweitägige Konferenz ist nicht medienöffentlich. Wöginger: "Es ist eine Arbeitskonferenz, um unser Zukunftsprogramm für 2030 zu erstellen."