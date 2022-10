Thomas Schmid: Das Phantom des U-Ausschusses

Er war oft geladen, kam aber nie. Thomas Schmid, der zuletzt Ex-Kanzler Sebastian Kurz schwer belastete, will allerdings nun doch im ÖVP-U-Ausschuss Rede und Antwort stehen.

Monatelang war Thomas Schmid, Ex-Generalsekretär im Finanzressort und Ex-ÖBAG-Chef, für den ÖVP-Untersuchungsausschuss nicht greifbar. Trotz einer Beugestrafe in der Höhe von 6000 Euro und 14 erfolglosen Ladungen blieb der einst mächtige Türkise, dessen Handynachrichten zahlreiche Ermittlungen ins Rollen gebracht haben, dem U-Ausschuss fern. Das ändert sich nun. Schmid, der aufgrund seines Nichterscheinens schon als "U-Ausschuss-Phantom" bezeichnet wurde, hat am Montag über seinen Anwalt angekündigt, am 3. November ins Parlament zu kommen. Um 9 Uhr soll dann seine Befragung durch die ...