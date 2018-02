ÖVP drängt auf U-Kommission zum Krankenhaus Nord

Die Wiener ÖVP drängt auf die rasche Einsetzung einer Untersuchungskommission zum Krankenhaus Nord. In den nächsten Tagen seien diesbezüglich Gespräche mit den anderen Oppositionsparteien geplant, kündigte der nicht amtsführende Stadtrat Markus Wölbitsch in einer Pressekonferenz am Montag an. Er präsentierte eine Liste mit 20 Personen, die sich die ÖVP als Zeugen wünscht.

SN/APA (Archiv/Pfarrhofer)/HERBERT Der Bau des KH Nord wurde zum großen Skandal