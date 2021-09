ÖVP empfing Grüne zu Sondierungsgesprächen nach OÖ-Wahl

Nach der oö. Landtagswahl ist am Donnerstag der Sondierungsreigen fortgesetzt worden. Nach der SPÖ in der Früh kamen zu Mittag die Grünen - alle in blau gekleidet - zu Gesprächen mit der ÖVP ins Landhaus. Landessprecher Stefan Kaineder ging "sehr zuversichtlich" in die Runde. LH Thomas Stelzer (ÖVP) zeigte sich zwar auch "offen und positiv", betonte aber gleichzeitig, dass ihm eine "stabile Mehrheit" wichtig sei - Schwarz-Grün wäre aber nur knapp abgesichert.

SN/APA/FOTOKERSCHI.AT/BAYER/FOTOKER Stelzer sondiert