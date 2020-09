ÖVP für gute Zusammenarbeit mit Grünen "sehr dankbar"

Die ÖVP hat rund ein Jahr nach der Nationalratswahl ein für ihre Partei erfreuliches Resümee gezogen, zumindest was die Zusammenarbeit in der Koalition mit den Grünen anbelangt. Vor allem mit der Grünen Klubobfrau Sigrid Maurer funktioniere das Miteinander sehr gut, sagte Klubobmann August Wöginger bei einem Hintergrundgespräch. Kritik übte er am jüngsten Verhalten der Opposition in der Coronakrise, vor allem an jenem der FPÖ.

SN/APA/ROBERT JAEGER August Wöginger schätzt vor allem Sigrid Maurer sehr