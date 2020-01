Beim für Sebastian Kurz so wichtigen Migrationsthema ist im Fall einer Krise die Mehrheitsbeschaffung im freien Spiel der Kräfte erlaubt.

Was tun, wenn eine Migrationskrise ausbricht und schleunigst gehandelt werden muss? Das ist die einzige Frage, in der es die türkisen und grünen Verhandler nicht schafften, einen Kompromiss zu finden. Gelöst wurde die Pattstellung so: Sollte es den Regierungspartnern im ...