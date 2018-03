ÖVP hofft auf Zuwachs an Stimmen und Mandaten

Der Spitzenkandidat der Kärntner ÖVP, Christian Benger, hat sich am Sonntag bei der Stimmabgabe in seiner Heimatgemeinde Griffen im Bezirk Völkermarkt betont gelassen gegeben. "Ich bin sehr entspannt", sagte er vor dem Gemeindeamt, wo er nach dem Kirchgang eintraf, um seine Stimme abzugeben.

Benger wurde von seiner Ehefrau Christiane begleitet. Mit ihr und der Familie will er auch den Tag verbringen, bevor er nach Klagenfurt fährt, um gemeinsam mit Bundeskanzler Sebastian Kurz auf die erste Hochrechnung zu warten. Benger zeigte sich zuversichtlich, er hoffe auf einen Zuwachs an Stimmen und Mandaten für die ÖVP, dies soll ermöglichen, dass man am Verhandlungstisch Platz nehmen könne, um ein Arbeitsübereinkommen für die kommende Legislaturperiode zu erzielen. Mit wem er gegebenenfalls koalieren wolle, ließ sich der ÖVP-Obmann nicht entlocken.

(APA)