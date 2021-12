ÖVP in Umfragen hinter oder gleichauf mit SPÖ

In ersten Umfragen nach dem Wechsel an der Regierungsspitze ist der neue ÖVP-Chef Karl Nehammer - zumindest derzeit - noch kein Booster für seine Partei: In einer "Standard"-Umfrage des Market-Instituts liegt die SPÖ in der Sonntagsfrage mit 26 Prozent vor der ÖVP mit 24 Prozent. Eine Umfrage des Instituts für Demoskopie & Datenanalyse für PULS 24 weist ebenfalls 26 Prozent für die SPÖ aus und 23 Prozent für die ÖVP. Im "Profil" (Unique Research) liegen SPÖ und ÖVP gleichauf.

SN/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESE Karl Nehammer ist als Kanzler seit einer Woche im Amt