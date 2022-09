ÖVP-Jungbauern in Tirol wollen Rückzahlung erst "prüfen"

Die Tiroler "Jungbauernschaft/Landjugend" will die erhaltenen Corona-Hilfen aus dem NPO-Fonds offenbar nicht sofort zurückbezahlen. Landesobmann Dominik Traxl und Tirols Bauernbundobmann Josef Geisler (beide ÖVP) hatten am Dienstag angekündigt, dass man dies erst "prüfen" wolle. Wie das Vizekanzleramt am Montag mitteilte, müssen Teilvereine der Jungbauern über 800.000 Euro an Corona-Hilfsgeldern zurückzahlen, nachdem sie als ÖVP-Teilorganisation eingestuft worden waren.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Monika Skoli Geld zurück? Die Jungbauern "prüfen" erst