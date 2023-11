ÖVP will Kickl und Gusenbauer in ihren U-Ausschuss laden

Die ÖVP wird Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) und FPÖ-Chef Herbert Kickl als erste Auskunftspersonen in den von ihr initiierten "Rot-Blauen-Machtmissbrauch-Untersuchungsausschuss" laden. Das kündigte ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger gegenüber der APA an. Bei Kickl sollen Postenbesetzungen, Studien- und Inseratenvergaben bzw. Beschaffungen in seiner Zeit als Innenminister durchleuchtet werden. Gusenbauer soll Geldflüsse von René Benkos Signa an ihn klären.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Kickl soll wieder in U-Ausschuss