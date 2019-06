ÖVP-Klimaprogramm für NR-Wahl setzt auf Wasserstoff

Die ÖVP will bei der Nationalratswahl im Herbst mit einem eigenen Klimaschutz-Programm punkten. Dabei setzt Parteichef Sebastian Kurz vor allem auf Wasserstoff als alternativer Treibstoff. Er würde Unternehmen, die an derartigen Technologien forschen, mit zusätzlich 500 Mio. Euro in den kommenden zehn Jahren fördern, sagte er im Ö1-"Journal zu Gast" am Samstag. Eine Absage gab es an CO2-Steuern.

SN/APA/HANS PUNZ "Verbote" oder "Zwang" soll es laut Parteichef Kurz nicht geben