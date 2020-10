ÖVP-Klubchef Wöginger: Der Ibiza-Ausschuss ist eine "Schande" für das Parlament

Kommt ein zweiter Lockdown? Was ist am Ibiza-Ausschuss auszusetzen? ÖVP-Klubchef August Wöginger im Gespräch.

August Wöginger ist nicht nur Vorsitzender der ÖVP-Parlamentsfraktion, sondern auch Obmann des ÖVP-Arbeitnehmerflügels ÖAAB.

Herr Klubobmann, die Coronazahlen steigen. Rund um Österreich werden neue Lockdowns verkündet. Wann kommt es bei uns zum zweiten Lockdown? August Wöginger: Wir werden alles unternehmen und versuchen, dass wir einen zweiten Lockdown verhindern. Und dass die Schulen so lang wie möglich offen halten können. Natürlich sehen wir, dass die Zahlen steigen. Daher treten ja am Freitag neue Maßnahmen in Kraft.

Ausschließen ...