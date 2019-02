ÖVP kritisiert "unfassbare Entgleisung" von SPÖ-Abgeordneter

Für Aufregung in der ÖVP hat am Sonntag ein Beitrag der SPÖ-Nationalratsabgeordneten Sabine Schatz wegen der Teilnahme von oö. Landeshauptmann Thomas Stelzer am Burschenbundball in Linz gesorgt. Während man sich der Opfer der "Mühlviertler Hasenjagd" 1945 erinnere, tanze Stelzer am Burschenbundball, twitterte sie sinngemäß Samstagabend. Für die ÖVP eine "unfassbare Entgleisung".

SN/APA (SPÖ)/SCHWARZL SPÖ-Abgeordnete Sabine Schatz