ÖVP legt bei Gemeinderatswahl in der Steiermark zu

Die ÖVP dürfte der große Gewinner der steirischen Gemeinderatswahlen am Sonntag sein. Nach Auszählung von 181 von 285 Gemeinden gewann die ÖVP landesweit dazu, die SPÖ büßte ein wenig ein, die Blauen verloren in vielen Kommunen, die kleinen Parteien KPÖ, Grüne und NEOS legten zu. Ein Wermutstropfen: Eine um rund zehn Prozentpunkte gesunkene Wahlbeteiligung trotz Wahlkartenrekord.

Allerdings waren zu diesem Zeitpunkt noch kaum größere Städte ausgezählt. Die niedrigere Beteiligung ging zulasten der drei größeren Parteien: Sie legten (bei 181 ausgezählten Gemeinden) alle absolut an Stimmen ab. Die drei kleinen Parteien konnten in Stimmen sogar dazugewinnen.

Ein Machtwechsel wurde schon schnell nach dem Auszählen der Stimmen im obersteirischen Wallfahrtsort Mariazell bekannt. Die SPÖ hat ihre 2015 errungene absolute Mehrheit wieder an die ÖVP verloren. SPÖ-Bürgermeister Johann Kleinhofer gestand seine Niederlage schon kurz nach 13.30 Uhr in einem Facebook-Posting ein: "Leider hat es nicht gereicht! Gratulation an den neuen Bürgermeister: Walter Schweighofer."

Die Eisenbahnerstadt Selzthal sah ein rotes Desaster. Die SPÖ stürzte von 80,25 auf 49,36 Prozent. Die ÖVP holte sich zum ersten Mal seit Jahrzehnten mit einem Sprung von 19,75 auf 50,64 Prozent den Bürgermeistersessel. Im obersteirischen Gaishorn eroberte die SPÖ mit über 60 Prozent die Absolute, vor allem auf Kosten der Bürgerliste. In manchen Gemeinden wie Michaelerberg-Pruggern im Ennstal kletterte die ÖVP in lichte Höhen, mit rund 72 Prozent auf Kosten von SPÖ und FPÖ. In Ramsau am Dachstein flogen die Freiheitlichen aus dem Gemeinderat. Die NEOS schafften dort auf Anhieb 11,26 Prozent.

Der einzige FPÖ-Bürgermeister in der Bergbaugemeinde Breitenau (bisher Halbzeitlösung mit der ÖVP) ist Geschichte. Die ÖVP holte die Absolute von 33,65 auf 57,68 Prozent. SPÖ und FPÖ (diesesmal als Liste) verloren stark. In Neuberg an der Mürz - Heimatgemeinde von FPÖ-Abg. Hannes Amersbauer hat die ÖVP die Absolute, die FPÖ büßte eines von drei GR-Mandaten ein. In Spital am Semmering, wo die FPÖ stets gegen ein Asylwerberquartier aufgetreten war, verloren sie von 17,4 Prozent auf 6,95 Prozent. Hier baute die SPÖ ihre Bastion aus. Die SPÖ überraschte da und dort: In Turnau (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) verdoppelte der junge und engagierte Bürgermeister und LAbg. Stefan Hofer von 48,32 auf 80,07 Prozent und zertrümmerte Schwarze und Blaue.

Für Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) brachten die - noch nicht vollständig ausgezählten - Gemeinderatswahlen ein "in dieser Dimension überraschendes Ergebnis": "Wir haben immer gehofft, die Bürgermeister zu halten, aber dass wir soviel zugewinnen und Gemeinden sogar umdrehen oder große Mehrheiten weiter ausbauen, ist eine Überraschung", sagte er in einer ersten Reaktion. Besonders positiv überrascht zeigte sich Schützenhöfer über Hartberg und Fürstenfeld: In Hartberg konnte ÖVP-Bürgermeister Marcus Martschitsch mit 54,90 Prozent die Absolute holen, obwohl es laut Schützenhöfer Gegenwind aus den eigenen Reihen gab.

LHStv. Anton Lang (SPÖ) zeigte sich ebenfalls zufrieden: "Wie es aussieht, haben wir den Abwärtstrend gestoppt." Die großen Städte seien zwar noch nicht ausgezählt, aber er habe schon positive Signale aus den Industrie-Hochburgen in der Mur-Mürz-Furche erhalten. Bitter seien die Verluste wie etwa die Absolute in Eisenerz oder jene in Admont, Selzthal und Mariazell.

Der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek sagte, an dem Ergebnis gebe es nichts zu beschönigen: "Das ist kein guter Tag für die Freiheitlichen." Es sei zu früh für tiefer gehende Analysen, aber an drei Gründen sei es auf jeden Fall gelegen - am nicht vorhandenen Rückenwind auf Bundesebene, an der Coronakrise und auch am "Rekordergebnis von 2015", das aufgrund der damaligen Gemeindefusionen zustande gekommen sei. "Die FPÖ ist eine Partei nah am Menschen, da hat sich Corona ausgewirkt." Man werde jedenfalls Ansprechpartner für die Leute bleiben und denke dementsprechend schon an die nächsten Wahlen, sagte Kunasek.

KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler zeigte sich mit den kleinen Zuwächsen zufrieden. Man habe etwa Mandate wie in Fohnsdorf gehalten. Die Verluste in Knittelfeld und Eisenerz schmerzten, aber hier sei man 2015 auf einem sehr hohen Niveau gelegen. "Mir ist es lieber, auf kleinem Level, doch dafür stetig zu wachsen", sagte sie.

"Unglaublich glücklich über die großen Zuwächste an Mandaten" war Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl. "Ich bin stolz auf alle, die dazu beigetragen haben. Mancherorts sind wir von null auf zwei Mandate durchgestartet", obwohl es schwierig für kleine Gruppierungen gewesen sei.

NEOS-Klubchef Niko Swatek war mit den ersten Ergebnissen zufrieden - "besonders in Ramsau am Dachstein, wo wir erstmals angetreten sind und sofort 11,26 Prozent erreicht haben". Stolz sei man auch auf die 10,06 Prozent beim ersten Antreten im oststeirischen Ludersdorf-Wilfersdorf.

