ÖVP lehnt Gesetz zur Renaturierung ab

Leonore Gewessler enthielt sich auf EU-Ebene aus Rücksicht auf die Bundesländer der Stimme.

Am Dienstag haben sich die Umweltministerinnen und -minister der 27 EU-Staaten bei ihrem Treffen in Luxemburg auf eine gemeinsame Position zum heftig umkämpften Gesetz über die Wiederherstellung der Natur geeinigt. Für Österreich saß Leonore Gewessler (Grüne) in der Runde - und enthielt sich der Stimme. "Das Gesetz ist enorm wichtig", sagte sie. "Es geht um den Schutz unserer Lebensgrundlagen." Ihre Stimmenthaltung erklärte sie mit Respekt für die Bundesländer, die auch für den Naturschutz zuständig seien, aber nicht mit am Verhandlungstisch ...