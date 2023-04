ÖVP macht freiheitliche Politik

Ob Nehammer auf Bundesebene oder Mahrer in Wien: Ziel ist es, Wähler zu halten, die Kurz für die Partei gewonnen hat.

Die Akzentverschiebungen sind deutlich: Bundeskanzler ÖVP-Obmann Karl Nehammer trat die Nachfolge von Sebastian Kurz vor bald eineinhalb Jahren als gemäßigter Politiker an. Er schien eine bürgerliche Mitte ansprechen zu wollen. Doch das ist Geschichte. Mittlerweile hat er in der Flüchtlingspolitik nicht nur die Nähe zum ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán gesucht, der praktisch keine Asylanträge zustande kommen lässt in seinem Land, er hat auch ein Veto gegen einen Schengenbeitritt von Rumänien und Bulgarien eingelegt und sein Bedauern darüber ausgedrückt, dass in ...